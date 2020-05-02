زعيم كوريا الشمالية يتلقى رسالة من الأسد

تلقي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، رسالة من قبل الرئيس السوري، بشار الأسد.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونج أون تلقى يوم 28 أبريل الماضي رسالة جوابية من الأسد ردًا على التهنئة والتمنيات التي أعرب عنها زعيم كوريا الشمالية للرئيس السوري بمناسبة عيد الجلاء في سوريا.وقالت الوكالة إن الأسد عبر عن شكره لكيم جونج أون، فيما "أعرب عن قناعته بأن العلاقات التاريخية بين البلدين ستشهد تعزيزا في جميع المجالات بالتوافق مع المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين".كما أعرب الأسد، حسب الوكالة، عن دوام الصحة لكيم جونج أون والازدهار للشعب الكوري.وتبادل الأسد وكيم جونج سلسلة من الرسائل خلال الأشهر الماضية، وسبق أن أفادت بيونج يانج، يوم 22 أبريل، بأن زعيم كوريا الشمالية وجه رسالة للرئيس السوري كرد على أمنيات بعثها الثاني للأول في مناسبة الذكرى الـ108 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي الأسبق، كيم إل سونج.ويأتي ذلك تزامنًا مع تقارير إعلامية غير مؤكدة تحدثت عن إصابة كيم جونج أون بـ"مرض خطير".