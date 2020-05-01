استشاري طب نفسي: فيروس كورونا جرس إنذار للجميع

قال الدكتور أحمد هارون استشاري الطب النفسي، إن فيروس كورونا جرس إنذار للجميع، مؤكدًا أنه حال إهمال المرض وعدم اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة، معقبًا: «السلام والقبلات ليست دليل محبة وإنما قد تؤدي إلى المرض».وأضاف «هارون»، خلال حواره مع قناة «extra news» مساء الجمعة، أن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الأسبوع الماضي، تحتاج إلى نظرة اهتمام أكثر بالأرقام، موضحًا أن الدولة وضعت خطة للوقاية من الفيروس والتعايش معه.وحذر استشاري الطب النفسي المواطنين من عدم تطبيق الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة؛ وقد يؤدي إلى وضع أسوأ مما نتخيل، لافتًا إلى أن دور المواطن هو مساعدة الدولة لتنفيذ خطة التعايش مع الوباء.