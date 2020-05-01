218 وفاة جديدة بـ«كورونا» فى فرنسا

سجلت فرنسا، اليوم الجمعة، 218 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفق شبكة سكاي نيوز.وكانت فرنسا سجلت أقل حصيلة يومية لوفيات بسبب فيروس كورونا منذ نهاية مارس، أمس الخميس، إذ توفي 289 شخصا ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى 24376، وفقا لما قاله مدير عام الصحة الفرنسي البروفيسور جيروم سالومون.ومن جهتها، أعلنت الوكالة الفرنسية للأدوية، الخميس، أنها أجازت بشروط صارمة استخدام أمصال (بلازما) مرضى كورونا تماثلوا للشفاء لمعالجة مصابين بوباء كوفيد-19 في حالة حرجة.وكان السماح باستخدام البلازما في فرنسا يقتصر على التجارب الإكلينيكية كالتي بدأت في 7 أبريل بإشراف المساعدة العامة-مستشفيات باريس والمؤسسة الفرنسية للدم والمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية.