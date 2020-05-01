مايا مرسى: يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة جنودنا البواسل

ينعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة بخالص الحزن والأسى شهداء الوطن الذين استشهدوا، أمس الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.ونددت الدكتورة مايا مرسي، بهذا الحادث الإرهابي الأليم الذي يستهدف أمن واستقرار الوطن، مؤكدة أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة جنودنا البواسل؛ بل تزيدهم قوة وصلابة في حربهم النبيلة لحماية الوطن.وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي إلى أسر الشهداء الأبطال داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.