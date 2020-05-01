رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسى: يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة جنودنا البواسل

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:23 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
ينعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة بخالص الحزن والأسى شهداء الوطن الذين استشهدوا، أمس الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

ونددت الدكتورة مايا مرسي، بهذا الحادث الإرهابي الأليم الذي يستهدف أمن واستقرار الوطن، مؤكدة أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة جنودنا البواسل؛ بل تزيدهم قوة وصلابة في حربهم النبيلة لحماية الوطن.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي إلى أسر الشهداء الأبطال داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.

موضوعات متعلقة

الصحة: 12 وفاة و269 إصابة جديدة بكورونا

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 10 أفراد فى انفجار عبوة بشمال سيناء

«الأعلى للإعلام» يطالب «MBC مصر» بتوفيق أوضاعها

15946 إصابة و222 وفاة بكورونا في إسرائيل

الصور

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

image description

«الحركة الوطنية» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من كورونا بالفيوم

الأكثر قراءة

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 10 أفراد فى انفجار عبوة بشمال سيناء

تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر

جامعة القاهرة تنفي صحة الأسعار المتداولة للعلاج بالقصر العيني الفرنساوي

«تاريخه أسود».. رامز جلال يصف كهربا بالبلطجى

إنفوجراف

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

دراسة أمريكية: الخلل الأسري يسبب مشاكل صحية بالخمسينات من العمر

منوعات

تردد قنوات ON على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان ٢٠٢٠

تردد قناه mbc 5 على النايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

تيك توك يطلق تحديًا للخير خلال رمضان بمشاركة المستخدمين وأشهر الشيفات

المعهد الألماني: المعامل تزيد قدراتها لإجراء اختبار كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
ملحمة (الاختيار) الدرامية وشغف الرؤية
جمال طه
الأزمة الليبية.. نحو العودة الى المربع «صفر»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: همسات
ماجد حبته
احتفالًا بذكرى انتحار جوبلز!
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب»: قوى الظلام تسعى لإعادة مشاهد الفوضى

«ثقافة الأقصر» تطلق احتفالاتها «ليالى رمضان»

«ثقافة دمياط» ببث ليالى رمضان أون لاين

اتحاد الناشرين المصريين ينعى شهداء سيناء