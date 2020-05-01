رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء»: الإرهاب يحاول الظهور مجددًا بعد دحره بـ«العملية الشاملة»

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:50 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية التفجير الإرهابي، الذي استهدف مدرعة جنوب منطقة بئر العبد بمحافظة سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وصف ضابط و8 جنود آخرين وفقًا لما صرح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد "تامر الرفاعي".

وأكد المرصد أن نجاح العملية الشاملة التي قامت بها القوات المسلحة في التصدي لهذه الجماعات في سيناء دفعتهم إلى التراجع، وشن عمليات إرهابية متفرقة من وقت لآخر في محاولة للعودة مرة أخرى والظهور، بل والسعي وبقوة نحو نشر الدمار والخراب بعمليات مثل زرع العبوات الناسفة على جانبي الطرق واستهداف عناصر القوات المسلحة لأنهم نجحوا في ضرب قوتهم والقضاء على جزء كبير من وجودهم على الأرض.

وذكر المرصد، في بيانه، أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية إنما هو مخالف لكافة التعاليم الإسلامية التي تحث على حفظ الأنفس وعمارة الأرض، كما أنه يعد إفسادًا في الأرض وهم بذلك يستحقون الخزي من الله في الدنيا والآخرة.

وأضاف البيان أن العناصر الإرهابية تسعى إلى النيل من وحدة وثقة الشعب المصري في مؤسساته وبخاصة القوات المسلحة والشرطة عبر محاولتهم زعزعة استقراره من جهة ومن جهة أخرى نشر الفتن بين المواطنين، فالإرهاب آفة ضد الإنسانية لا تسعى إلا للخراب والدمار، ولذلك يؤكد المرصد على أن مثل هذه العمليات تزيد من صلابة الشعب المصري بكافة طوائفه للوقوف خلف مؤسساته وقواته المسلحة في التصدي لكافة المخططات الإرهابية الآثمة التي تريد النيل من أرض الكنانة.

وقدم المرصد خالص العزاء لأسر الشهداء داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم جنات الفردوس الأعلى مع الشهداء والأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

موضوعات متعلقة

تركيا: تسجيل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الأيام المقبلة

تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر

الاستخبارات الأمريكية: كورونا لم يصنعه الإنسان

الصور

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

image description

«الحركة الوطنية» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من كورونا بالفيوم

الأكثر قراءة

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 10 أفراد فى انفجار عبوة بشمال سيناء

تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر

جامعة القاهرة تنفي صحة الأسعار المتداولة للعلاج بالقصر العيني الفرنساوي

«تاريخه أسود».. رامز جلال يصف كهربا بالبلطجى

إنفوجراف

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

دراسة أمريكية: الخلل الأسري يسبب مشاكل صحية بالخمسينات من العمر

منوعات

تردد قنوات ON على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان ٢٠٢٠

تردد قناه mbc 5 على النايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

تيك توك يطلق تحديًا للخير خلال رمضان بمشاركة المستخدمين وأشهر الشيفات

المعهد الألماني: المعامل تزيد قدراتها لإجراء اختبار كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
ملحمة (الاختيار) الدرامية وشغف الرؤية
جمال طه
الأزمة الليبية.. نحو العودة الى المربع «صفر»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: همسات
ماجد حبته
احتفالًا بذكرى انتحار جوبلز!
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب»: قوى الظلام تسعى لإعادة مشاهد الفوضى

«ثقافة الأقصر» تطلق احتفالاتها «ليالى رمضان»

«ثقافة دمياط» ببث ليالى رمضان أون لاين

اتحاد الناشرين المصريين ينعى شهداء سيناء