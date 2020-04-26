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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الدكتور متولى أبورية يكشف سبب رقصه فى مستشفى العزل

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:14 م
الدكتور متولى أبو
الدكتور متولى أبو رية،
سناء إسماعيل
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قال الدكتور متولى أبورية، رئيس مستشفى المنشاوى، إن تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلقت حالة من الذعر والفزع الشديدين على مستوى العالم وفي كافة القطاعات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، موضحًا أن مشاهد الرقص التى تم تداولها له مؤخرًا، تعد من قبيل الترويح النفسى عن المرضى والطاقم الطبى الذى يعمل معه فى مستشفى العزل.

وأضاف "أبو رية"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فور وجوده ضغوط نفسية على المرضى والطاقم الطبى، انتهز فرصة شفاء 16 حالة، وخروجهم من المستشفى، وقام بعمل حفل كان قد حصل على موافقة كتابية عليه من الجهات المعنية.

وتابع: "شفت الناس اللى معايا محتاجين دفعة نفسية، وكان عندى بعض الأطفال سيموتون من الاكتئاب فقمت بذلك، وأنا مبعرفش أرقص أصلًا"، مشيرًا إلى أنه تم وقفه عن العمل تمامًا وإحالته للتحقيق، متمنيًا النظر لحالته على أساس أنها للترويح عن الضغط النفسى وليس إهانة للمنظومة الطبية.

واستطرد: "كل شعب ليه ثقافته فى التعبير عن فرحته.. والجيش الأبيض يواجه الموت يوميًا فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.. هذه حرب حقيقية يقاتل فيها طاقم التمريض والأطباء من أجل تقديم الرعاية الطبية للمرضى وهم فى حاجة إلى دعم نفسى".

ولفت "أبورية"، إلى أنه مصاب بمرض السكرى، ورغم ذلك لم يتأخر فى الذهاب إلى مستشفى العزل، من أجل مساعدة المرضى.

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