«ورطة إنسانية».. جدعنة المصريين مع مسنة تطلب صرف معاشها (فيديو)

تناولت الحلقة الثالثة من برنامج «ورطة إنسانية» الذي يُذاع عبر فضائية «dmc»، في موسمه الرابع، مساء الأحد، فكرة مساعدة الغير.وقدم البرنامج مشهدًا تمثيليًا جسدته سيدة مُسنة تظاهرت بأنها لا تستطيع التعامل مع ماكينة الصرف الآلي "atm" لتطلب المساعدة من المارّة في صرف المعاش وكتابة التعليمات لها على ورقة.وتعامل المارة في الشارع بمنتهى الحنية والجدعنة التي ليس لها مثيل في أي مكان أو زمان.وتتوالى طلبات السيدة بعد صرف المعاش؛ لتعرب عن قلقها من التواجد في الشارع في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ورغبتها في إحضار بعض الطلبات المنزلية.وظهر تعاطف المصريين مع السيدة المُسنة، ونصح المواطنون المصريون السيدة بعدم النزول إلى الشارع والمكوث في منزلها في ظل هذه الأزمة التي تتعرض لها البلاد، وقال أحدهم مخاطبًا السيدة المُسنة: "ما تنزليش من بيتك في الظروف دي وخلي أي حد يقضي لك طلباتك".وتفاعل المواطنون بإيجابية مع السيدة حيث قدم العديد من الأفراد يد العون وكتبوا لها أرقام هواتفهم للتواصل معها حال حاجتها لقضاء بعض الطلبات، معربين عن استعدادهم لإيصال الطلبات حتى باب المنزل.ومن المواقف الأكثر تأثيرًا عندما قالت المسنة لسيدة: «هتساعديني من غير ما تعرفيني؟»؛ لتجيبها الأخيرة بأنها ليس لديها أية مشكلة في هذا الأمر.