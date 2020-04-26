«الأرصاد» تحذِّر من عاصفة جنوبي البلاد غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القارة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.. مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.وعلى شمال الصعيد: مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.. حارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة جنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 16 28شبين الكوم 16 27طنطا 16 27دمنهور 16 26ألإسكندرية 15 25بلطيم 15 25مطروح 15 23السلوم 14 26سيوة 16 34بورسعيد 17 28دمياط 17 24الزقازيق 16 27الاسماعيلية 15 30السويس 15 30العريش 15 26رفح 14 25راس سدر 17 29نخل 13 28نويبع 20 29طابا 17 27كاترين 13 25الطور 21 28شرم الشيخ 20 30الغردقة 19 30مرسى علم 20 29الفيوم 16 29بني سويف 16 29المنيا 17 31أسيوط 18 31سوهاج 20 32قنا 21 33الأقصر 22 33أسوان 21 35أبو سمبل 24 34الوادي الجديد 20 39شلاتين 22 30أبو رماد 21 29حلايب 20 28راس حدربة 21 30