إحالة مسجل طعن جاره بالسلاح الأبيض للجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة مسجل لمحكمة الجنايات لاتهامه بطعن جاره بالسلاح الأبيض محاولًا الشروع في قتله بسبب خلافات الجيرة بينهما بالسلام.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم "عاطف.م؛ عاطل ومسجل فى قضايا بلطجة واستعراض قوة قام بطعن جاره بالسلاح الأبيض بسبب إلحاح الأخير على تحصيل فواتير منه على المياه وكهرباء السلم.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام مسجل بالشروع فى قتل جاره بالسلاح الأبيض بسبب خلافات الجيرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.