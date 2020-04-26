واشنطن: إيران تضطهد أي مسئول يكشف حقيقة أرقام مصابي كورونا

كشفت الخارجية الامريكية، اليوم الأحد، عن اضطهاد السلطات الإيرانية أي طبيب من وزارة الصحة الإيرانية يكشف حقيقة الأرقام حول الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وقال وزير الخارجية الأمريكي في سلسلة من التغريدات: "إن طهران تحاول إسكات كل مسئول لا يروج بروباجندا النظام حول الوباء"، كما اتهم طهران بالكذب بشأن الأرقام الحقيقية فيما يتعلق بالفيروس المستجد، بحسب قناة العربية الإخبارية.واعتبر أن النظام الإيراني بعد أن اعتقل أكثر من 100 شخص حاولوا كشف الحقائق في هذا المجال، انتقل الآن إلى ملاحقة مسئولي الصحة والمفكرين وغيرهم من المسئولين المحليين الذي يحاربون الوباء، والأرقام المغلوطة التي تروج لها السلطة.كما ذكرت الخارجية الأمريكية بعض الأسماء والمسئولين الذين إما استقالوا أو تمت إقالتهم، جراء حديثهم عن أرقام فعلية للمصابين في البلاد، أو تحديهم السلطات للكشف عن الأرقام الحقيقية.