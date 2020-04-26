زعيم كوريا الشمالية يشكر عمالًا وموظفين بمدينة ساميزيون

أفاد الراديو الرسمي الكوري الشمالي، صباح الأحد، بقيام الرفيق كيم جونج أون بشكر عمال وموظفين كوريين، في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي بعد ورود أنباء عن مرضه ووفاته.وقالت الإذاعة، إن الرفيق كيم جونج أون نقل الامتنان للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون، حسبما أفادت وكالة أنباء «يونيهاب».جدير بالذكر، أن اللجنة المركزية أعلنت أن زعيم كوريا الشمالية تلقى يوم الخميس الماضي برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوجانوف بمناسبة ذكرى زيارة كيم جونج أون لروسيا.