إعلامية إماراتية: مصر بوصلة الوطن العرب وفخورون بجيشها

أشادت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي، بمسلسل «الاختيار» للنجم أمير كرارة، الذى يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسي في عمل درامي يوثق حياة البطل في التاريخ.وقالت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر خلال برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «one»، إن المسلسل كان مفاجئة بكل المقاييس، وخاصة من ناحية توثيق البطولات المصرية وتناوله الفني الرائع والمبهر للأحداث، مضيفة: «لم أر في العالم كله امرأة تتحدث مثلما كانت زوجة المنسى تتحدث إليه.. وعبقرية العمل أن من يقدمه قاريء للواقع بشكل كبير ويقدمه بطريقة احترافية».وذكرت أن مسلسل «الاختيار» أفسد محاولات 10 سنوات من الجزيرة لتخريب الهوية المصرية، مستطردة: «مصر بوصلة الوطن العربي في الثقافة والفن والأدب، وكل مواطن عربى يشعر بالفخر تجاه الجيش الوطني المصري».وقال خالد أبو بكر للإعلامية الإماراتية: «أشعر إن فيكى حتة مصري من كتر كتاباتك وحبك لمصر»، لتؤكد الأخيرة حبها وعشقها الكبير لمصر وشعبها.وأوضحت «الكعبي»، أن هناك توجه جديد لإعادة صناعة الصور الذهنية وتنقيتها من كل التشويه الذي عمد الإخوان والإعلام القطري تصديره للعالم العربي، مستطردة: «الإعلام الإخواني شوه الفكر والقناعات العربية على مدار عقود ماضية».