خبير عسكري: حرب 6 أكتوبر كسرت نظرية إسرائيل العسكرية

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن السلام الذي عرض على مصر قبل حرب 73 كان يحتوي على تسليم سيناء منقوصة وهو الأمر الذي لم تعترف به الدولة المصرية، متابعا: "كان لازم الحرب علشان نكسر نظرية إسرائيل العسكرية فضلًا عن تحطيم جزء من العلوم العسكرية الغربية".وأضاف "الحلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر انتصرت في 73 بإمكانيات قليلة، فضلًا عن أن الجيش المصري تمكن من العبور في 6 ساعات.وتابع: "انتصرنا وكسرنا علوم عسكرية كانت تعتنقها إسرائيل والدول الغربية وتمكنا من العبور في 6 ساعات سقط علم عسكري كان معتبرًا في وقته بعدما تمكن الجيش المصري من تكبيد إسرائيل خسائر فادحة وكسر نظرية عسكرية معتمدة".ولفت "الحلبي"، إلى أن المفاوضات تعد القوى الذكية وهو مصطلح جديد يهدف إلى تحقيق الأهداف النهائية للدولة وهو ما اتبعته مصر في ذلك الوقت عقب العملية العسكرية، حتى تمكنا من إعادة أرض سيناء كاملة، وتابع: "الرئيس السادات طبق هذا باحترافية فى وقته".