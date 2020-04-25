محيي إسماعيل يقلد السادات فى «مش هنسلم مش هنبوس»

عرضت الفنانة إيمي سالم، فيديو نادر للفنان الكبير محيي إسماعيل وهو يقلد مجموعة من كبار القادة والزعماء العرب، ببرنامج "مش هنسلم مش هنبوس" على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، وبرع محيي اسماعيل في تقليد الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس العراقي صدام حسين.وعلقت الفنانة إيمي سالم، ببرنامج "مش هنسلم مش هنبوس"، على تشخيصه قائلة: "محيي إسماعيل من الممثلين التقال جدا كمشخصاتي، واشتهر إنه بيعرف يقلد كل القادة العرب، وأنا من الجيل الجديد الصغير اللي عارفة بالمقطع الشهير "ها إيه تاني" ولكن الحقيقة هو أكبر من الإفيه".وأضافت: "يمكن البرنامج بتاعنا هدفه أن جيل التسعينات يعرف فاتوا ايه ومضى عليه حقبة مهمة جدا فى تاريخ نجوم الفن والسينما".