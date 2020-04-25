«16 شهيدًا فى الإفطار».. قصة مذبحة رفح الأولى

"16 شهيدًا في رفح الأولى"

"وابل الرصاص"

"رفض المعزول حضور الجنازة"

في مشهد دمعت له الأعين ذكرتنا الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" بحادث رفح الإرهابي الأول بعد مرور 8 أعوام عليه، وقع أثناء إفطار الجنود في شهر رمضان.وقعت أحداث رفح الأولى في 17 رمضان في عام 2012، وراح ضحيتها 16 شهيدًا من جنود القوات المسلحة، وأصيب 7 آخرون أثناء تناولهم وجبة الإفطار داخل نقطة حدودية بمدينة رفح.على مائدة الإفطار حينما كان ينتظر جنود القوات المسلحة أذان المغرب، تفاجأوا بوابل من النيران يخترق أجسادهم، وسالت الدماء على الطعام الذين كانوا يتنظرونه حوله، في مجزرة عرفت باسم مذبحة رفح الأولى.وفي هذه المذبحة ظهرت نوايا المعزول الذي لم يحضر جنازة الشهداء في مسجد آل رشدان، ورغم كل التبريرات التي خرجوا بها وقتها إلا أن أمرهم انكشف ونواياهم تجاه القوات المسلحة والداخلية ظهرت.وبذلك أعاد مسلسل "الاختيار" إلى أذهاننا صورة الإرهاب الغاشم الذي اتخذ الدين ستارًا له ولأفعاله الإجرامية طوال فترة حكمه، والتي كان يسعى لكى يرسخها في عقول الكثيرين الذين رفضوا إرهابهم.