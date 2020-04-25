«16 شهيدًا فى الإفطار».. قصة مذبحة رفح الأولى
السبت 25/أبريل/2020 - 04:41 م
إيمان ماهرطباعة
في مشهد دمعت له الأعين ذكرتنا الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" بحادث رفح الإرهابي الأول بعد مرور 8 أعوام عليه، وقع أثناء إفطار الجنود في شهر رمضان.
"16 شهيدًا في رفح الأولى"
وقعت أحداث رفح الأولى في 17 رمضان في عام 2012، وراح ضحيتها 16 شهيدًا من جنود القوات المسلحة، وأصيب 7 آخرون أثناء تناولهم وجبة الإفطار داخل نقطة حدودية بمدينة رفح.
"وابل الرصاص"
على مائدة الإفطار حينما كان ينتظر جنود القوات المسلحة أذان المغرب، تفاجأوا بوابل من النيران يخترق أجسادهم، وسالت الدماء على الطعام الذين كانوا يتنظرونه حوله، في مجزرة عرفت باسم مذبحة رفح الأولى.
"رفض المعزول حضور الجنازة"
وفي هذه المذبحة ظهرت نوايا المعزول الذي لم يحضر جنازة الشهداء في مسجد آل رشدان، ورغم كل التبريرات التي خرجوا بها وقتها إلا أن أمرهم انكشف ونواياهم تجاه القوات المسلحة والداخلية ظهرت.
وبذلك أعاد مسلسل "الاختيار" إلى أذهاننا صورة الإرهاب الغاشم الذي اتخذ الدين ستارًا له ولأفعاله الإجرامية طوال فترة حكمه، والتي كان يسعى لكى يرسخها في عقول الكثيرين الذين رفضوا إرهابهم.
"16 شهيدًا في رفح الأولى"
وقعت أحداث رفح الأولى في 17 رمضان في عام 2012، وراح ضحيتها 16 شهيدًا من جنود القوات المسلحة، وأصيب 7 آخرون أثناء تناولهم وجبة الإفطار داخل نقطة حدودية بمدينة رفح.
"وابل الرصاص"
على مائدة الإفطار حينما كان ينتظر جنود القوات المسلحة أذان المغرب، تفاجأوا بوابل من النيران يخترق أجسادهم، وسالت الدماء على الطعام الذين كانوا يتنظرونه حوله، في مجزرة عرفت باسم مذبحة رفح الأولى.
"رفض المعزول حضور الجنازة"
وفي هذه المذبحة ظهرت نوايا المعزول الذي لم يحضر جنازة الشهداء في مسجد آل رشدان، ورغم كل التبريرات التي خرجوا بها وقتها إلا أن أمرهم انكشف ونواياهم تجاه القوات المسلحة والداخلية ظهرت.
وبذلك أعاد مسلسل "الاختيار" إلى أذهاننا صورة الإرهاب الغاشم الذي اتخذ الدين ستارًا له ولأفعاله الإجرامية طوال فترة حكمه، والتي كان يسعى لكى يرسخها في عقول الكثيرين الذين رفضوا إرهابهم.