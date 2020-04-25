توصيل الغاز لـ110 منشآت سياحية بشرم الشيخ

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي من خلال شركة سيناء للغاز لمنطقة خليج نبق بمدينة شرم الشيخ، لتغذية 55 منشأة سياحية وفندقية و55 قطعة أرض مخطط إقامة منشأة سياحية عليها، بإجمالي استثمارات نحو 250 مليون جنيه تنفذ على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى للمشروع، وذلك في إطار مساهمة قطاع البترول في جهود تنمية شبه جزيرة سيناء.جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس محمود أنور، رئيس شركة سيناء للغاز - اليوم السبت - حول الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز لسيناء، وذلك بهدف المساهمة في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل جديدة من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للوقود السائل، وذلك دعمًا لبرامج التنمية الطموح والاستثمار التي تشهدها سيناء حاليًا، وفق بيان لوزارة البترول، اليوم السبت.وأشار التقرير إلى استمرار نشاط توصيل الغاز للمواطنين بمدينة العريش، حيث يتم التوصيل من خلال مبادرة التقسيط بنظام 30 جنيهًا شهريًا يتم تحصيلها على فاتورة الغاز لمدة 6 سنوات ودون مقدم وبدون فوائد، وذلك استكمالًا للتوسع في توصيل خدمة الغاز الطبيعي لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف العبء عنهم، كما تم وضع خطة لتوصيل الغاز الطبيعي لحى الصفا، وكذلك لمناطق شرق العريش وتشمل أحياء العبور والريسة وأبوصقل.ولفت التقرير إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 2600 وحدة سكنية و144 منشأة سياحية وتجارية بمدينة شرم الشيخ، كما تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات الأرضية والتركيبات الخارجية إلى 1100 وحدة إسكان اجتماعي في الرويسات.وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ البنية الأساسية لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة الإسماعيلية الجديدة، حيث تم توصيل الشبكات الأرضية للمدينة، وكذلك عمل التركيبات الخارجية لعدد الوحدات المنفذة البالغ عددها 12 ألف وحدة سكنية بالمدينة جاهزة لتوصيل الغاز لها، وذلك في إطار المساهمة في المشروعات القومية التنموية في شبه جزيرة سيناء.كما تتم المساهمة في العديد من المشروعات التنموية الجديدة في سيناء وتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة سلام (المدينة المليونية) شرق بورسعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان، ومشروع الإسكان الاجتماعي بحي سكني متكامل يقام بالجزء الجنوب الشرقي بمدينة شرق بورسعيد كمرحلة عاجلة للبدء في تنفيذ المدينة، ومشروع الحي السكني على مساحة ٢٠٢ فدان يضم ٤١٨ عمارة سكنية، بإجمالي ٨٣٦٠ وحدة سكنية، حيث تم البدء في تنفيذ ٥٠٠٠ وحدة منها، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إنشاء الشبكات ومحطة تخفيض الضغط لتوفير الغاز الطبيعي للمنطقة الصناعية الجاري إنشائها شرق بورسعيد لتوفير مصادر الطاقة لجذب الاستثمارات لتنمية محور قناة السويس.يذكر أن توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين بمحافظة شمال سيناء بدأ منذ عام 2010 وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 25 ألف عميل منزلي بمناطق داخل مدينة العريش، مثل أحياء المساعيد والزهور وحي آل أيوب ومنطقة وسط البلد وحى أبو نجيلة والضاحية وبركة حليمة وحي عاطف السادات وحي السلايمة، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التجارية والمخابز داخل المدينة، وكذلك محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود.