هدى المفتى.. «نبوية» ابنة الزعيم عادل إمام فى «فالنتينو»

تشارك الفنانة الشابة هدى المفتي بدور "نبوية فالنتينو"، ابنة الزعيم عادل إمام، في المسلسل الدرامي الجديد "فالنتينو"، والذي يذاع على شبكة قنوات "dmc"، وتجسد هدى المفتى دور الابنة الوحيدة للزعيم ولها شقيقين "أرشميدس" و"رفاعة"، وهي بنت الأستاذة عفاف عصمت "دلال عبد العزيز" ووالدها والدتها أصحاب مدارس فالنتيو.وتم تسميتها "نبوية" حبًا وتقديرًا لنبوية موسى رائدة التعليم في الأربعينات، ولكنها تفضل أن يتم منادتها بـ "نانا"، وهي طالبة في جامعة بني سويف في كلية العلوم، وهو دور مختلف لم تقدمه هدى المفتي من قبل حيث تلعب دور الطالبة الجامعية في أول تعاون لها مع الفنان الكبير عادل إمام.يذكر أن آخر أعمال هدي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من، جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبي وتامر هاشم."فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.