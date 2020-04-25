رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هدى المفتى.. «نبوية» ابنة الزعيم عادل إمام فى «فالنتينو»

السبت 25/أبريل/2020 - 07:22 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
طباعة
تشارك الفنانة الشابة هدى المفتي بدور "نبوية فالنتينو"، ابنة الزعيم عادل إمام، في المسلسل الدرامي الجديد "فالنتينو"، والذي يذاع على شبكة قنوات "dmc"، وتجسد هدى المفتى دور الابنة الوحيدة للزعيم ولها شقيقين "أرشميدس" و"رفاعة"، وهي بنت الأستاذة عفاف عصمت "دلال عبد العزيز" ووالدها والدتها أصحاب مدارس فالنتيو.

وتم تسميتها "نبوية" حبًا وتقديرًا لنبوية موسى رائدة التعليم في الأربعينات، ولكنها تفضل أن يتم منادتها بـ "نانا"، وهي طالبة في جامعة بني سويف في كلية العلوم، وهو دور مختلف لم تقدمه هدى المفتي من قبل حيث تلعب دور الطالبة الجامعية في أول تعاون لها مع الفنان الكبير عادل إمام.

يذكر أن آخر أعمال هدي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من، جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبي وتامر هاشم.

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.

موضوعات متعلقة

رمضان 2020.. تفاصيل مشاهدة مسلسل لعبة النسيان الحلقة الأولى

القبض على سما المصري.. والنائب العام يأمر بالتحقيق معها

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

تفاصيل بلاغ يتهم سما المصري بإثارة الغرائز

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

«شوقى»: 13 يونيو بداية امتحانات الدبلومات الفنية

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

العالم يحيى اليوم الدولى لذكرى كارثة تشيرنوبيل.. غدًا

اليابان تبحث إجراء فحوصات أطباء الأسنان عبر الإنترنت

دراسة: خلايا الأنف الرئيسية نقطة دخول فيروس «كورونا»

«سيستم كراشر» يحصد أبرز جوائز «الألمانية للسينما»

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
بسنت حسن
الفوضى الخلافة.. أم الرشد الخلاق ؟
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تعرض لقطات حقيقية لعبور أكتوبر فى «موكب النصر»

«أطياف كاميليا» لـ نورا ناجي في طبعة ثانية عن دار الشروق

سمير الأمير: زمن كورونا بدأ قبل انتشار الفيروس

دار الرافدين تصدر الطبعة العربية لكتاب «ثورة العشرين»