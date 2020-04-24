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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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4 عوامل تؤدي للعصبية خلال الصيام

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:52 م
العصبية
العصبية
إسلام جمال
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يعد شهر رمضان المبارك، من الشهور التى تحسن من النفس وتساعد في الابتعاد عن العصبية والانفعال وكل ما يؤدي إلى المشاحنة والغضب، ولكن هناك بعض الأشخاص يصابون بالعصبية المفرطة خاصة فى الأوقات الأولى من الصباح وقبل الإفطار.

ووفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي، فهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى العصبية المفرطة خلال أوقات الصيام.

الأسباب الأكثر شيوعًا:

• عدم شرب الماء:

أكد عدد من الأطباء، أن نقص الماء يتسبب فى خلل بالدماغ، حيث يشكل الماء 75% من تكوينه، وقد يكون نقص الماء الشديد خلال الصيام مسؤولًا عن اضطراب وظائف الخلايا الدماغية، وزيادة العصبية، والانفعال، والتوتر، بالإضافة إلى ضعف التركيز.

• الابتعاد عن التدخين فترة الصيام:

تعتبر من المشكلات التى تواجه البعض، الابتعاد عن التدخين، فوفقًا للكثير من الدراسات، فالإقلاع يؤدي إلى حدوث أعراض الانسحاب، وهي تشمل كل من الأعراض النفسية كالاكتئاب، والأعراض العصبية كالتوتر العصبي والانفعال.

• نقص الجلوكوز خلال الصيام

أُثبت علميًا اعتماد الدماغ بشكل تام على الجلوكوز في حصوله على الطاقة على عكس غيره من الأنسجة، وأن أي نقص في مستويات جلوكوز الدم سينعكس أولًا على الدماغ، كما تشير إحدى الدراسات اليابانية إلى الارتباط بين نقص الجلوكوز في الدم وتزايد حالات العصبية والانفعال.

• قلة المشروبات المنبهة:

يشكل الانقطاع المفاجئ عن تناول المنبهات كالقهوة والشاي عند بعض الأشخاص المدمنين عليها عاملًا مؤثرًا في زيادة حالة التوتر والعصبية لديهم في رمضان.

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