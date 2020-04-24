تفاصيل الحلقة الأولى من برنامج «اغلب السقا»

حل الفنان محمد هنيدي ضيفا على أولى حلقات برنامج «اغلب السقا» ودخل الفنانان في تحدي قوي خلال حلقة اليوم.وأعلنت المذيعة رزان مغربي في أولى حلقات البرنامج المذاع بفضائية «إم بي سي مصر» السباق بين الاثنين في من الأقوى في عضلات الفك وفاز بها أحمد السقا؛ ثم قدمت لهم اختبار «مين حبيبي» وهو أن يذكر الفنان اسم زوجة صاحب الصورة التي تظهر على الشاشة وفاز في هذا الاختبار الكوميديا محمد هنيدي.وأعلنت رزان في نهاية الحلقة عن فوز أحمد السقا الذي تبرع بجائزة الحلقة لمعهد الأورام بالصعيد.برنامج «اغلب السقا» يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.البرنامج تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم: محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.