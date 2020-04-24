109 وفيات وإصابة 3122 بكورونا في تركيا

سجلت تركيا، اليوم 109 وفيات، و3122 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لقناة العربية الإخبارية.ووصلت حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المسجلة في تركيا أمس الخميس إلى 101790، مع تسجيل 3116 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة التركية.واستقر عدد الإصابات الجديدة مع انخفاض خلال الأيام الثلاثة الماضية من 4676 إلى 3116، الخميس.وتوفي 115 شخصًا بسبب فيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2491.ويوجد حاليًا 1816 مريضًا بالوباء بوحدة العناية المركزة، حسب وزارة الصحة التركية.