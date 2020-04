تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

تنزيل تردد قناة ON على القمر الصناعي نايل سات

وينشر الدستور التردد الخاص بقناة ON والذي يبحث عنه الكثير حتى يتثنى لهم متابعة مسلسل الإختيار الذي يبث حصريا عبر قنواتها.





تردد قنوات ON TV



تأتي القناة على النايل سات على التردد: 10853

تأتي القناة على النايل سات على الإستقطاب: أفقي

تأتي القناة على النايل سات على معدل الترميز: 27500

تأتي القناة على النايل سات على معامل تصحيح الخطأ: 56





برامج القناة



تقدم قناة ON TV مجموعة مميزة من البرامج عبر شاشتها منها:



من ضمن خطة القناة برنامج كل يوم.

من ضمن خطة القناة برنامج أنا وأنا.

من ضمن خطة القناة برنامج ست الحسن.

من ضمن خطة القناة برنامج صباح أون.

من ضمن خطة القناة برنامج قلوب عامرة.

من ضمن خطة القناة برنامج وان أفتوك.

من ضمن خطة القناة برنامج السلف الصالح.

من ضمن خطة القناة برنامج SNL بالعربي.

من ضمن خطة القناة برنامج حوش عيسى.



مسلسلات رمضان 2020



يقدم عدد من النجوم خلال شهر رمضان 2020، مسلسلات جذبت إنتباه المشاهدين من خلال الإعلانات الترويجية لها ومنها:



مسلسل الإختيار بطولة الفنان أمير كرارة ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.





مسلسل فلانتينو الذي تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، بطول الزعيم عادل إمام.



بعد عرض تردد قناة ON يعد مسلسل الفتوة الذي يقدمه الفنان ياسر جلال وتدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، من تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.