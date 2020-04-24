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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:10 م
ON
ON
الدستور
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ننشر تردد قناة ON على القمر الصناعي نايل سات، حيث تعد مجموعة قنوات ON من أفضل القنوات المتخصصة التي تقدم محتوي هادف ومتميز من أهم البرامج المتنوعة برامج اجتماعية وبرامج حوارية وإخبارية وثقافية ودينية، كما تقدم القناة باقة متنوعة من أقوي المسلسلات العربية وهندية المدبلجة.

وتنفرد هذا العام ببث مسلسل الإختيار الذي يروي سيرة حياة الشهيد أحمد المنسي، أحد أبطال القوات المسلحة، والذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة.

  تنزيل تردد قناة ON على القمر الصناعي نايل سات


وينشر الدستور التردد الخاص بقناة ON والذي يبحث عنه الكثير حتى يتثنى لهم متابعة مسلسل الإختيار الذي يبث حصريا عبر قنواتها.


تردد قنوات ON TV

تأتي القناة على النايل سات على التردد: 10853
تأتي القناة على النايل سات على الإستقطاب: أفقي
تأتي القناة على النايل سات على معدل الترميز: 27500
تأتي القناة على النايل سات على معامل تصحيح الخطأ: 56


برامج القناة 

تقدم قناة ON TV مجموعة مميزة من البرامج عبر شاشتها منها:

من ضمن خطة القناة برنامج كل يوم.
من ضمن خطة القناة برنامج أنا وأنا.
من ضمن خطة القناة برنامج ست الحسن.
من ضمن خطة القناة برنامج صباح أون.
من ضمن خطة القناة برنامج قلوب عامرة.
من ضمن خطة القناة برنامج وان أفتوك.
من ضمن خطة القناة برنامج السلف الصالح.
من ضمن خطة القناة برنامج SNL بالعربي.
من ضمن خطة القناة برنامج حوش عيسى.

مسلسلات رمضان 2020

يقدم عدد من النجوم خلال شهر رمضان 2020، مسلسلات جذبت إنتباه المشاهدين من خلال الإعلانات الترويجية لها ومنها:

مسلسل الإختيار بطولة الفنان أمير كرارة ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.


مسلسل فلانتينو الذي تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، بطول الزعيم عادل إمام.

بعد عرض  تردد قناة ON يعد مسلسل الفتوة الذي يقدمه الفنان ياسر جلال وتدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، من تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.

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