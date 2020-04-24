وزير الصحة البريطاني: جونسون في حالة جيدة
الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:49 ص
وكالاتطباعة
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون في حالة جيدة ويتعافى بعد إصابته الشديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19).
وقال هانكوك لشبكة سكاي نيوز: "أنا متأكد من أنه سيعود بمجرد أن يوصي أطباؤه بذلك".
وأضاف "هذا القرار يرجع لرئيس الوزراء بالتشاور مع أطبائه.. تحدثت معه بالأمس إنه في حالة جيدة جدا ويتعافى بشكل واضح".
وقال هانكوك لشبكة سكاي نيوز: "أنا متأكد من أنه سيعود بمجرد أن يوصي أطباؤه بذلك".
وأضاف "هذا القرار يرجع لرئيس الوزراء بالتشاور مع أطبائه.. تحدثت معه بالأمس إنه في حالة جيدة جدا ويتعافى بشكل واضح".