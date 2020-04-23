كيفية آداء صلاة التراويح في البيت (صور)





كيفية آداء صلاة التراويح في المنزل وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عدد ركعات صلاة التراويح عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاثة وعشرون ركعة بالوتر، مَن نقص عنها إلى ثماني ركعات من دون الوتر فلا حرج عليه.



حكم صلاة التراويح صلاة التراويح في رمضان سنَّةٌ مؤكدة للرجال والنساء، وقد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله؛ فعَنْ أبِـي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه، وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِـينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى ذَاتَ لَـيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَـمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»؛ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. متفق عليه، وَعَنها أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْـهَا قالتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ" متفق عليه.





وأكد دار الإفتاء على بعض النقاط:



صلاةُ التراويح في رمضان سنةٌ مؤكدة



إجمع أهلك علىٰ صلاة التراويح في البيت جماعة



وأوتر بثلاث ركعات، وادع الله سبحانه بعد الرفع من ركوع أخر ركعة.



وليأمن علىٰ دعائك المصلون خلفك



وعدد ركعاتها عشرون ركعةً مِن غير الوتر



ثلاثة وعشرون ركعة بالوتر



وعند المالكية يقرأ كل ليلة جزءا من القرآن بفرقة على 20 ركعة



ومن نقص عنها إلى ثماني ركعات من دون الوتر فلا حرج عليه



قضاء التروايح الفائتة بعد صلاة الفجر جائز

