إطلاق سراح 20040 متهمًا عراقيًا بسبب تفشى كورونا
الخميس 23/أبريل/2020 - 09:59 ص
منار أحمدطباعة
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، عن إطلاق سراح 20040 موقوفًا حتى يوم أمس الأربعاء.
وقال المجلس وفق قناة السومرية نيوز، إن "عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية 22 أبريل 2020 بلغ (20040) موقوفا".
أضاف أن "ذلك جاء انسجامًا مع قرارات خليّة الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بشأن التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا".
وقال المجلس وفق قناة السومرية نيوز، إن "عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية 22 أبريل 2020 بلغ (20040) موقوفا".
أضاف أن "ذلك جاء انسجامًا مع قرارات خليّة الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بشأن التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا".