مفتي الجمهورية: من يدعو لصلاة التراويح أعلى المنازل آثم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من يدعو لصلاة التراويح أعلى المنازل أو أمام المساجد، آثم، لكونه لم يحقق المعنى الذي قصدته التدابير، وهو منع أي تجمع يؤدي للعدوى في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "يقوم البعض عن طريق العاطفة بدغدغة المشاعر، ويقومون بالتجمع الذي يخالف التدابير".وأردف: "فلتجعلوا البيت هو المسجد، نوروا البيوت بالعبادات، نصلي التراويح في البيت وحدنا أو مع أولادنا، ومع اتخاذ الاحتياطات في البيت نفسه، لو فيه مريض ينعزل تماما".