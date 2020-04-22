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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تتلقى خطابًا رسميًا من الصحة بشأن عدم تأثير كورونا على الصيام

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:24 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
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تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، خطابًا رسميًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، يفيد نصا "بأنه لا يوجد أي ضرر على غير المريض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الصيام، ولا توجد أي أبحاث تثبت أي نوع من أنواع الضرر من الصيام على غير المصابين بالفيروس".

وقال الوزير - في بيان اليوم - "إن فريضة الصيام قائمة على الأصحاء (غير أصحاب الأعذار) كسائر الأعوام السابقة، وهو ما أكده الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء، وكل عام وأنتم بخير".

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