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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السفارة المصرية بواشنطن: المساعدات الطبية لأمريكا إيمانا بضرورة التكاتف ضد «كورونا»

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:56 م
المساعدات الطبية
المساعدات الطبية
محمد عمر
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أعلنت السفارة المصرية لدى واشنطن، مساء اليوم الثلاثاء، وصول الطائرات المصرية المجهزة بالإمدادات الطبية إلى قاعدة أندروز الجوية الأمريكية؛ لمساعدة المستشفيات الأمريكية التي تواجه نقصًا في المهام الطبية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت السفارة في بيان عبر صفحتها على موقع "تويتر"، أنه في إطار تضامن مصر مع الولايات المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19، أرسلت مصر هذه الإمدادات الطبية للمستشفيات الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن شحنة الإمدادات الطبية تحتوي على أقنعة وقفازات طبية وبدلات وقاية وأجهزة فحص واختبار وأنابيب جمع العينات من المرضى.

وأكدت السفارة أن مصر تواجه وباء كورونا وأنها لم تكن محصنة من آثاره الاقتصادية والاجتماعية والصحية، إلا أنها دعمت الولايات المتحدة في هذه الظروف الصعبة انطلاقا من العلاقات الخاصة والصداقة بين البلدين وشعبيهما منذ عقود، وأيضا انطلاقا من إيمان مصر بضرورة التكاتف والتعاون الدولي لمواجهة مثل هذه التحديات.

يذكر أن السفير الأمريكي لدى القاهرة، أعرب في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن شكره لمصر وحكومتها نيابة عن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي في مساعدتهم لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن التبرع السخي الذي قدمته مصر في هذه الفترة هو رمز عظيم لتضامن البلدين معا والتقدير الكبير من جانب مصر للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه مساعدات طبية لواشنطن لمساعدتها في أزمة كورونا، حيث تخطت الإصابات 770 ألف إصابة وأكثر من 40 ألف حالة وفاة في عموم الولايات المتحدة.
السفارة المصرية بواشنطن: المساعدات الطبية لأمريكا إيمانا بضرورة التكاتف ضد «كورونا»
المساعدات الطبية
المساعدات الطبية
المساعدات الطبية
السفارة المصرية بواشنطن: المساعدات الطبية لأمريكا إيمانا بضرورة التكاتف ضد «كورونا»
المساعدات الطبية
المساعدات الطبية
المساعدات الطبية

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