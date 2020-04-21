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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«عرض زوجين نجلهما للبيع» أبرز محاكمات اليوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:57 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عدد من المحاكمات التي تهم الرأي العام، وأبرزها محاكمة المتهمين بتزوير مستندات تهريب الحاويات بجمارك بدر، ومحاكمة زوجين عرضا نجلهما للبيع بالويلي.


- محاكمة زوجين عرضا نجلهما للبيع في الوايلي

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة زوجين عرضا نجلهما للبيع بالوايلي.

ويصدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي تامر محمد العربي وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام في القضية رقم 6143 لسنة 2019 جنايات الوايلي قيام المتهمين ا.ط، عضو عامل بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام وزوجته ب.ع، طالبة بالتعامل على نجلهما الطفل المجني عليه همام بأن قاما بعرضه للبيع نظير مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول حازم أحمد، رائد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية بقيام المتهمة الثانية بعض طفلها حديث الولادة للبيع وذلك بمساعدة المتهم الأول فاستصدر إذن النيابة العامة وانتقل إلى محل تواجد المتهمين وتقابل مع المتهم الأول دون إخباره بطبيعة عمله وعرض عليه الأخير رغبته في بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه وأثناء ذلك حضرت المتهمة الثانية ورفقتها الطفل وحال طلبهما استلام المبلغ المالي منه لتسليم الطفل تمكن بمساعدة الشاهد الثاني من ضبطهما والتحفظ على نجلهما حديث الولادة وبمواجهتما أقرا له بقيامهما بعرض الطفل للبيع نظرا مرورهما بضائقة مادية.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الثاني شريف محمد، نقيب شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أنه تمكن بالاشتراك مع الشاهد الأول من ضبط المتهمين أثناء قيامهما بعرض طفل للبيع.


- الحكم على المتهمين بتزوير مستندات تهريب الحاويات بجمارك بدر

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم الحكم على 6 متهمين، لاتهامهم بتزوير المستندات لتهريب أحد الحاويات من الجمارك.

والمتهمون هم كل من "عاطف.م" و"محمد.ح" و" عمرو.ع" و"أحمد.س" و"محمد.س" وأحمد.ع".

وتنظر الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار على، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

واحالت النيابة العامة 6 متهمين مسئولين بجمارك ميناء بدر للجنايات، لاتهامهم بتزوير المستندات لتهريب أحد الحاويات من الجمارك.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهم من أصحاب الوظائف العمومية (مأموري حركة ومأموري تعريفة بجمارك بدر الذهبية، ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وهي الشهادات الجمركية الخاصة المنسوب صدورهم لمصلحة الجمارك المصرية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم؛ بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة بالشهادات الجمركية آنفة البيان أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما هو وارد بالمستندات المقدمة من المتهم.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين من حال كونهم من الموظفين المختصين بجمارك ميناء بدر الذهبية بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة وتتمثل في أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما للفواتير المقدمة كما ووصفا وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهم وبين أحد المتهمين، والذي أمدهم بالبيانات المراد إثباتها في تلك المحررات.

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