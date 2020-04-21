مى الغيطى مفاجأة دراما رمضان فى مسلسل «سلطانة المعز»

تمثل الفنانة مي الغيطي مفاجأة رمضان هذا العام، حيث تجسد شخصية «ورد» في مسلسل «سلطانة المعز» تأليف إياد إبراهيم، بطولة غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغني ومحمود البزاوي وحسن حسني.وتقدم مي الغيطي، دور هام جدًا وتتزوج شقيق سلطانة غادة عبد الرازق، وتعيش حياة رومانسية مع زوجها إلى أن تنقلب الأحداث وتتحول من الفتاة الرومانسية الرقيقة إلى دائرة الانتقام، وتتلاحق الأحداث فهل تنجح «ورد» في مهمتها الانتقامية أم لا؟.. هذا ما سنشاهده في أحداث «سلطانة المعز» في رمضان.يذكر أن الفنان حسن حسني يجسد دور والد «ورد» المسلسل إخراج محمد بكير.