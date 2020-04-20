«تنظيم الاتصالات»: «تيك توك» ومواقع التعليم الأكثر تصفحا في الحظر

قال حسام عبد المولى، رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن التحميل على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال فترة حظر حركة المواطنين بسبب فيروس كورونا تضاعف بصورة كبيرة.وأضاف عبد المولى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع بقناة "صدى البلد"، إن استخدام الإنترنت تصاعف بنسبة 87% والمحمول بنسبة 18%.وأشار إلى أن ساعات الذروة تضاعفت إلى 15 ساعة مع استهلاك أكبر بداية من 12 ظهرا إلى 3 صباحا، بعد أن كانت تبدأ في السابعة مساء قبل الحظر.وأوضح، أن مواقع "السوشيال" وخاصة "التيك توك" قفز استخدامه بصورة كبيرة، وتصدر البحث والتصفح، كما زاد تصفح مواقع التعليم سواء التربية والتعليم أوالتعليم العالي أوالبحث العلمي، ومنحنا زيادة في الباقيات مجانا وإتاحتها بشكل مجاني.وشدد رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على امتلاك مصر شبكات ثابتة وقوية تحملت الضغط في ظل سقوط شبكات بعض الدول الكبرى، قائلا: "نحن قادرين على توصيل الخدمة بجودة جيدة".