المرصد: تركيا هجرت سكان 10 قرى فى سوريا ووطنت ميليشياتها

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إنهاء الفصائل الموالية لتركيا وجود الطائفة الإيزيدية السورية في أكثر من 10 قرى بريف مدينة رأس العين التي يريد أردوغان السيطرة عليها.وأوضح المرصد، في تقرير له، أن قرى ينتمي سكانها للطائفة الإيزيدية تشهد عمليات تغيير ديموغرافي بعد أن هجرها سكانها إبان العدوان العسكري التركي الأخير على شمال سوريا والمعروفة بعملية «نبع السلام»، بالإضافة إلى سرقة ممتلكاتهم من قبل الفصائل الموالية لتركيا.وأكد المرصد قيام ميليشيات تركيا بسرقة وتخريب مقبرة للكرد الإيزيديين في قرية جان تمر الواقعة شرق رأس العين من قبل عناصر ميليشيا السلطان مراد.وأشار البيان، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا تعمل بدعم وتسهيلات من الحكومة التركية على توطين عائلات المقاتلين الموالين لها في هذه القرى أسوة بغيرها من المناطق التي تسيطر عليها، حيث نقلت عشرات العائلات في ربيع العام الحالي، إلى قرية مريكيش التي تعد أكبر تلك القرى.ويتواجد في ريف رأس العين الشرقي وفقا للبيان أكثر من 10 قرى سكانها من الطائفة الإيزيدية هجرتهم تركيا ويبلغ تعداد سكانها نحو 1000 نسمة، في كل من مريكيس وجان تمر ولزكة وشكرية وجافا ولدارا وكوع قبر شيخ حسين ومطلة وبير نوح وحميدية.كما تتواجد عدة قرى في الريف الغربي لرأس العين مثل الأسدية وخربة بنات وخربة غزال، جميعها تخضع لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا والتي تمارس جميع أنواع الانتهاكات في ظل هجرة أهلها منها.