رئيس «الفني للمسرح» يكشف تفاصيل مبادرة «ابدأ حلمك أون لاين»

كشف إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، تفاصيل مبادرة ورشة "ابدأ حلمك أون لاين" لإعداد وتدريب الممثل وتنمية مهاراتهم.وقال رئيس البيت الفني للمسرح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء الاثنين، أن بعض أساتذة أكاديمية الفنون يقدمون حلقات مبادرة "ابدأ حلمك" عبر النافذة الإلكترونية لوزارة الثقافة والصفحة الرسمية لمسرح الشباب على موقع التواصل الاجتماعي.وأشار إلى أن المدربين يعقدون ورشات تدريبية أسبوعيا إلكترونيا، لافتا إلى أن الإقبال على المبادرة كثيف من كافة المحافظات، وأن المبادرة تستهدف التدريب على التمثيل في المقام الأول، والإلقاء والتأليف المسرحي.