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الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على أسلحة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين بسوريا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:21 م
سوريا
سوريا
مروة عنبر
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عثرت قوات الجيش السورى خلال عمليات استكمال تطهير المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب بريفي دمشق والقنيطرة، على صواريخ وأسلحة غربية وأمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الجهات المختصة واصلت عمليات تمشيط المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب في ريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي، لرفع مخلفات الإرهابيين من العبوات الناسفة والألغام، وعثرت على صواريخ وأسلحة وذخائر من بينها صناعة غربية وأمريكية.

وأوضحت "سانا" أن من بين المضبوطات صواريخ مضادة للدبابات مالوتكا، وقذائف آر بي جي، وبنادق ورشاشات غربية وأمريكية الصنع، وقنابل يدوية، إضافة إلى أجهزة بث فضائي واتصالات سلكية ولاسلكية، وأدوية، ومعدات، وأجهزة طبية، وعدد من السيارات المسروقة.

وكانت الجهات المختصة، بالتعاون مع وحدات الجيش، قد عثرت خلال الأشهر الماضية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلية وأمريكية المنشأ، وأدوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع في ريفي دمشق والقنيطرة، ما يعكس حجم الدعم اللوجستي والتسليحي للتنظيمات الإرهابية من الدول الداعمة والراعية لإرهابها.

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