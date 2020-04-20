ضبط كمية لحوم فاسدة قبل بيعها في 6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بعرض لحوم فاسدة ضبطت بحوزة مالك شركة وعامل، على لجنة صحية من الطب البيطري لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وطلبت تحريات مباحث التموين حول الواقعة.ألقى رجال المباحث القبض على مالك شركة وعامل، لاتهامهما بحيازة كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ببدروم أحد العقارات بمدينة أكتوبر بالجيزة.البداية كانت خلال مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، لملاحظة الحالة الأمنية وضبط كافة أشكال الخروج على القانون بالمدن العمرانية الجديدة بدائرة قسم شرطة أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتمكنت من ضبط شخصين مدير شركة لتجارة اللحوم، عامل مقيمان بالقاهرة والفيوم، حال تواجدهما ببدروم أحد العقارات بدائرة القسم.وعُثر بحوزتهما 1600 كيلو جرام لحوم، و270 كيلو جرام كبدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي "وفق تقرير مفتش الصحة عقب التنسيق معه" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وتقرير مفتش الصحة اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لتوزيعها على المطاعم بمدينة أكتوبر وإعادة تصنيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.