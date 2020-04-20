رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط كمية لحوم فاسدة قبل بيعها في 6 أكتوبر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:06 ص
لحوم
لحوم
ندى حمدي
طباعة
أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بعرض لحوم فاسدة ضبطت بحوزة مالك شركة وعامل، على لجنة صحية من الطب البيطري لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وطلبت تحريات مباحث التموين حول الواقعة.

ألقى رجال المباحث القبض على مالك شركة وعامل، لاتهامهما بحيازة كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ببدروم أحد العقارات بمدينة أكتوبر بالجيزة.

البداية كانت خلال مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، لملاحظة الحالة الأمنية وضبط كافة أشكال الخروج على القانون بالمدن العمرانية الجديدة بدائرة قسم شرطة أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتمكنت من ضبط شخصين مدير شركة لتجارة اللحوم، عامل مقيمان بالقاهرة والفيوم، حال تواجدهما ببدروم أحد العقارات بدائرة القسم.

وعُثر بحوزتهما 1600 كيلو جرام لحوم، و270 كيلو جرام كبدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي "وفق تقرير مفتش الصحة عقب التنسيق معه" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وتقرير مفتش الصحة اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لتوزيعها على المطاعم بمدينة أكتوبر وإعادة تصنيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار عشوائى بكندا

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

رسالة من دار الإفتاء لمن تأجل زواجهم بسبب «كورونا»

«الصحة»: 15 وفاة.. و112 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

رسالة من دار الإفتاء لمن تأجل زواجهم بسبب «كورونا»

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

وزير الأوقاف يكشف سبب إعفاء المتحدث الرسمى للوزارة من منصبه

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

أستراليا تجبر «جوجل وفيسبوك» على الدفع للصحف مقابل نشر محتواها

الجمعة.. بداية الاحتفال بأسبوع التحصين العالمي

يوم جلاء كورونا عن الوطن.. شم النسيم الحقيقي هذا العام

قائمة نيويورك تايمز لأعلى الروايات مبيعًا هذا الأسبوع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

«كايرو شو» تطلق مسابقة للمواهب «أون لاين» طوال شهر رمضان

لوحة «صحبة» للفنان أحمد ندا ضمن فعاليات «متحف فى بيتك»

صدور رواية «بلدة ترمس» للكاتب حجاج أدول

نسخة صوتية من رواية «الديوان الإسبرطى» الفائزة بالبوكر العربية