ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى كندا لـ17 قتيلًا

ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق النار العشوائي، اليوم الاثنين، إلى 17 قتيلًا، حسبما أفادت "قناة الحرة".وقام رجل يبلغ 51 عامًا بقتل أشخاص بينهم رجل شرطة، خلال إطلاق نار عشوائي، في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا، وفق الشرطة الفيدرالية الكندية التي أعلنت العثور في وقت لاحق على المشتبه بارتكابه الجرائم ميتًا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم الشرطة كريس ويذر خلال مؤتمر صحفي: «لا توجد لدينا حصيلة نهائية للضحايا»، مضيفًا: «انه من المؤكد أن الحصيلة ستكون أكثر من 10».