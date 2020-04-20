رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بنس»: 41 ألف أمريكى توفوا بـ«كورونا» حتى الآن

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:40 ص
جريدة الدستور
منة سالم
طباعة
أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن انعقاد مؤتمرًا عن بعد مع حكام الولايات لبحث البدء بتنفيذ خطة لإعادة فتح اقتصاد البلاد، حسبما أفادت "قناة الحرة".

وعلى صعيد آخر، صرح قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، إن 41 ألف أمريكي توفوا وأكثر من 750 ألف إصابة بكورونا حتى الآن.

وأضاف "بنس"، في مؤتمر خلية الأزمة الأمريكية حول مستجدات فيروس كورونا، أن هناك مؤتمر سيعقد عن بعد مع حكام الولايات لبحث البدء بتنفيذ خطة إعادة فتح اقتصاد البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار فى كندا لـ13 قتيلًا

«الصحة»: 15 وفاة.. و112 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

تفاصيل خطيرة في "ورقة" حسم مصير حمدي النقاز

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

ترامب: سيموت 60 ألف أمريكى بسبب كورونا

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20 إبريل 2020 في مدن ومحافظات مصر

«سامح» يصنع فوانيس رمضان فرحة للأطفال وسط أزمة كورونا

السمنة تزيد معدلات الوفيات في حال الإصابة بـ«كورونا»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

غدًا.. سناء صليحة تقدم قراءة لـ«الزائر» عبر قناة الأعلى للثقافة

الإثنين.. حفل لهانى شاكر على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب

بمناسبة يومه العالمى.. إسهامات «قصور الثقافة» فى حفظ التراث

«في ذكرى وفاته الـ27».. مفاجأة فى حياة صاحب «شخصية مصر»