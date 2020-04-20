«بنس»: 41 ألف أمريكى توفوا بـ«كورونا» حتى الآن

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن انعقاد مؤتمرًا عن بعد مع حكام الولايات لبحث البدء بتنفيذ خطة لإعادة فتح اقتصاد البلاد، حسبما أفادت "قناة الحرة".وعلى صعيد آخر، صرح قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، إن 41 ألف أمريكي توفوا وأكثر من 750 ألف إصابة بكورونا حتى الآن.وأضاف "بنس"، في مؤتمر خلية الأزمة الأمريكية حول مستجدات فيروس كورونا، أن هناك مؤتمر سيعقد عن بعد مع حكام الولايات لبحث البدء بتنفيذ خطة إعادة فتح اقتصاد البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.