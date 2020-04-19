744 ألف إصابة و40 ألف وفاة بكورونا فى أمريكا

ارتفعت أعداد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، جراء إصابتهم بفيروس كورونا لتتخطى 40 ألف حالة، وتجاوزت الإصابات أكثر من 744 ألف إصابة، وفق "رويترز".يذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت أمس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 690 ألفا و714 حالة، فيما بلغت الوفيات 35 ألفا و443 حالة حتى الآن، لتحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الوفيات والإصابات.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس أن إداراته ستبدأ في رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ولاية مونتانا الجمعة المقبلة، مشيرا إلى أن ولايتي تكساس وفيرمونت ستبدأ في السماح لبعض الأعمال التجارية استئناف أعمالها بدءًا من الإثنين مع أخذ بعض الاحتياطات.وشدد ترامب على أن نسبة الوفيات في الولايات المتحدة جراء إصابتهم بفيروس كورونا مقارنة بالإصابات المؤكدة من أقل النسب في العالم.