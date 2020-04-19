تفاصيل ألبوم ريهام عبدالحكيم «اعمل اللى عليك»

انتهت الفنانة ريهام عبدالحكيم، من ميني ألبوم يضم أغاني دينية اجتماعية، ومن المقرر طرحه في شهر رمضان الكريم.ويتضمن الألبوم ٥ أغانٍ، منها "اعمل اللي عليك، أحلي دعوة، لو حد ظلمك"، والألبوم من كلمات أحمد عبدالمنعم وأحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع مودي منير، ومكساج أسامة كمال وإسلام غلاب، وتوزيع شركة "أي فاز" وإشراف عام هيثم عبدالعزيز شاكر.ومن المتوقع أن تتوالى مفاجآت ريهام عبدالحكيم، خاصة أنها تستعد لألبومها الجديد، وسجلت عددًا كبيرًا من أغانيه، ومن المقرر أن تعلن عنه خلال الفترة المقبلة.