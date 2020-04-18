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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الثقافة: «الثقافة بين إيديك» حققت ردود أفعال كبيرة جدًا

السبت 18/أبريل/2020 - 10:06 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
سناء إسماعيل
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قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن مبادرة «الثقافة بين إيديك» حققت ردود أفعال واسعة جدًا في كل الدول، وأحدثت حالة ربط بيننا وبين عائلتنا في الخارج، وانتظار ما يقدم من خلال قنوات الأونلاين وما يعرض على التلفزيون.

وأضافت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المساء مع قصواء» مع الإعلامية قصواء خلالي المذاع عبر فضائية «ten»: «المبادرة أتاحت عروض فنية وثقافية متنوعة وحفلات، وأضفنا أفلاما تسجيلية عن الرموز المصرية والمناطق الأثرية وأطلقنا منصة جديدة لمشروع «ابدأ حلمك» وهو ورشة لتعليم التمثيل وشهدت إقبالا كبيرًا جدًا من الشباب على مستوى مصر، لأنها لا تحدد أعدادا معينة وهذا المشروع مستمر حتى بعد العودة.

وتابعت: «المبادرة حققت نسب تواصل كبيرة كنا سنأخذ سنوات للوصول إليها» مؤكدة استمرارها وأنه سيتم الاحتفال بالأعياد التي تشهدها مصر غدًا الفنان عمر خيرت، وبعد غدٍ مع الفنان هاني شاكر في الاحتفال بأعياد الربيع.

وعن رمضان، أكدت أنه سيكون هناك سهرات دينية لم تقدم من قبل وكذلك سهرات طربية نادرة وعظيمة مع محمد رشدي، وشفيق جلال، وهدى سلطان وسعاد محمد ووديع الصافي، وصباح فخري وسيد إسماعيل، وليلة القدر سنقدم سهرة نادرة للفنانة آمال ماهر مع الفرقة الموسيقية لدار الأوبرا المصرية وفي العيد له برنامج خاص آخر.

وأكدت أن نسب المشاهدة الأونلاين في 10 أيام وصلت إلى 11 مليونا وحاليًا يتم الرصد لكل جهة وهيئة.

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