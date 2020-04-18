السودان: تجميد حسابات أقطاب نظام عمر البشير

جمد بنك السودان المركزي حسابات 42 شخصًا من أقطاب نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، القابع في سجن كوبر الآن.وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن القرار يأتي بناء على خطابات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.ومن بين قيادات النظام السابق الذين شملهم القرار، مصطفى عثمان إسماعيل، ومدير عام الشرطة الأسبق، محمد نجيب الطيب، وهند مصطفى عبدالله هاشم، وعبدالباسط حمزة الحسن، وقادة بارزين بجماعة الإخوان.يذكر أن أعضاء من لجنة تفكيك نظام البشير تعرضوا الأسبوع الماضي، إلى محاولة اغتيال فاشلة، وذلك بعد فترة من محاولة مماثلة طالت رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك.