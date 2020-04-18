«مش قد الهوى» لـ شيرين تتخطى الـ4 ملايين مشاهدة (فيديو)

حققت أغنية "مش قد الهوى" للمطربة شيرين عبدالوهاب، نجاحا كبيرا منذ طرحها خلال الأسابيع الماضية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".وتخطت الأغنية حتى الآن 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها مطلع شهر أبريل الجاري.وتعاونت شيرين في أغنية "مش قد الهوى" مع كل من الشاعر الغنائي محمد الغتيني، والملحن محمد رحيم، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، ووضع الفواصل الموسيقية محمد رحيم، وجيتار مصطف أصلان، وكولة محمد عاطف، وكلارنيت حموسة، وميكس وماستر أحمد إبراهيم.