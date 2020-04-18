الكوميديا تسيطر على نيللي كريم وآسر ياسين في بوستر «100 وش»

وتقع الأحداث في إطار كوميدي لايت، حيث يقع لبطلي العمل العديد من المفارقات الكوميدية، واستقر صناع المسلسل، على المدفعجية لغناء تتر المسلسل الذي تخوض به نيللي كريم ماراثون دراما رمضان 2020، وانتهى الفريق مؤخرًا من تسجيل الأغنية التي ستحمل نفس أسم العمل، وستكون ذو رتم سريع لشكل أحداث العمل ضمن مسلسلات رمضان 2020.تابع أيضاً: