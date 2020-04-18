بمشاركة محمد منير وسميرة سعيد.. انطلاق أوبريت «أنت أقوى» اليوم

ينطلق الأوبريت الكبير المنتظر "أنت أقوى"، مساء اليوم السبت، والذي يشارك به كوكبة من نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رساله من مصر لدعم متضرري كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة.وسيتم بث الأوبرات على القنوات وقناة اليوتيوب في تمام الساعة 7 مساء بالتزامن مع الاحتفال به والعرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر.والأوبريت يشارك به النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسني والنجمة كارول سماحة والمطربة سميرة سعيد والفنان وائل جسار والنجم التونسي صابر الرباعي.كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية بعناية فائقة حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفي، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدي؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذي مازال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.