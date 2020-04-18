أكرم حسني يصور «رجالة البيت» في الهرم اليوم

يصور الفنان أكرم حسني مشاهده ضمن أحداث مسلسل "رجالة البيت" بشكل شبه يومي، ليخوض به السباق الرمضاني المقبل.وعلم "الدستور" أن فريق العمل يصور اليوم مشاهد المسلسل داخل ستوديو مصر بمنطقة الهرم، والذي تم تصوير معظم مشاهد العمل فيه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في عدم قدرتهم في تغيير الديكورات والتصوير الخارجي بشكل كبير كوقاية للحد من انتشار عدوى الفيروس.ويسعى المخرج أحمد الجندي لإنهاء معظم مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان 2020، أو خلال الأسبوع الثاني منه على أقصى تقدير، ليخوض مسلسل "رجالة البيت" السباق الدرامي دون ضغط.مسلسل "رجالة البيت" المقرر عرضه في رمضان 2020 من إنتاج شركة "سينرجي"، ومن تأليف أيمن وتار، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويتكتم صناعه على الإفصاح عن تفاصيله، وهو من إخراج أحمد الجندي.من ناحية أخرى، قدم أكرم حسني خلال الفترة الماضية مسرحية "عطل فني"، حيث شارك بطولتها بجانب كل من هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا.