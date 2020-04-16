السودان يسمح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود

قالت الحكومة الانتقالية بالسودان، في بيان، اليوم الخميس: إن السودان سيسمح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة.ولم تذكر تفاصيل أخرى.ويعاني السودان من نقص حاد في الوقود يجبر السيارات والشاحنات على الوقوف في طوابير طويلة لملء خزاناتها، فضلا عن نقص في العملة الصعبة الضرورية لتمويل الواردات.ويعد الوقود أحد الأعباء الرئيسية على ميزانية الدولة.