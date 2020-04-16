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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها على البحر (صورة)

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:11 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
هدير شعراوى
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.

وظهرت ياسمين من خلال الصورة تستعرض فيها رشاقتها بالملابس الرياضية على شاطئ بحر، بطقم من اللون الأسود.

وتشارك الفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "فرصة ثانية"، ويشارك بطولة المسلسل كل من أيتن عامر، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي.

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