إطلاق اسم «شفا» على أول مولودة بمستشفى العزل في الأقصر

أطلقت سيدة مصابة بفيروس كورونا، كانت قد خضعت، اليوم الخميس، لأول عملية ولادة بداخل مستشفى العزل لعلاج مرضى فيروس كورونا بإسنا، اسم «شفا» على مولودتها، أملة من الله سبحان وتعالى أن يمنحها الشفاء من مرضها.وقال الدكتور وهب الله محمود طبيب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، إن مستشفى العزل كانت قد شهدت إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل بداخل المستشفى، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة من جانب الفريق الطبي بالمستشفى.وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور" إن الأم اختارت اسم «شفا» لابنتها، أملة من الله أن يرزقها الشفاء، وأن يجنب ابنتها بالفيروس.وأشار إلى إن عملية الولادة قد سبقها عدة ترتيبات تمثلت في تجهيز غرفة العمليات وتزويدها بأعلى معدلات التعقيم لمكافحة العدوى، كما تم توفير كميات من الدم والبلازما، وذلك لمواجهة أية مشكلات قد تظهر خلال عملية الولادة التي استغرقت نحو ساعة ونصف، موضحًا إن الفريق الطبي الذي أجرى عملية الولادة ضم كلًا من: الدكتور محمد حمزة كشك دكتور النسا والتوليد، والدكتور محمد صلاح أبو حرير، والدكتور وهب الله وهب محمود، والدكتور عبد الفتاح عبد الراضي، والدكتور أحمد عزمي، تحت إشراف الدكتورة إلهام محمد استشاري مكافحة العدوى، ومدير عام المستشفى.ولفت إلى إن الأم بصحة جيدة وتم نقلها لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى وذلك كنوع من الإجراءات الاحترازية، كما تم فحص الطفلة وتم نقلها لقسم الحضانة، تمهيدًا لعمل مسحة طبية لها للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد.