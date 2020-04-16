أهالى الشرقية يتحدون كورونا بزينة رمضان (صور)

تزينت شوارع مدينة منيا القمح، التابعة لمحافظة الشرقية، بزينة رمضان التي تحمل البهجة والسرور في النفوس، حيث قام عدد من أهالي المدينة بتجميع ورق لقصة وتحويله إلى زينة رمضان، حيث مازالوا متمسكين بتلك العادة كل عام، وتعد أبزر طقوس الاحتفالات لدي المصريين.وبالرغم من أزمة كورونا التي تهدد العالم، فإن أهالي المدينة لم يستسلموا بل تطوع شباب المدينة بعمل الزينة وتركيبها بطول الشارع في وسط بهجة وسرور من الأهالي مع أخذ الاحتياط الازم.وأكد الأهالي أنهم حرصون على أخذ احتياطتهم وكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من أي ضرر، موؤكدين على فرحتهم بالزينة، وأنهم حارصين على وجودها خلال رمضان.