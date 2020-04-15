أكد أن صحته مستقرة.. مصدر أمني ينفي استشهاد المقدم الشموتي

نفت مصادر أمنية ما أشيع حول استشهاد الضابط المقدم معتصم الشموتي، الذي أصيب خلال مواجهات الشرطة لخلية الأميرية الإرهابية، موضحة أن الخبر كاذب والبطل حالته الصحية مستقرة وجيدة.كانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان، إن التعامل مع الخلية الإرهابية، أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة الضابط معتصم الشموتي وفردين من قوات الشرطة.وأوضحت وزارة الداخلية، أنَّه في ذات الإطار تمّ تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي وباستهدافهم عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتمّ تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.