الأمن العام يضبط 176 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.أسفرت جهود الحملات -خلال 24 ساعة - عن ضبط 176 قطعة سلاح ناري، 275 قضية مخدرات وتنفيذ 71827 حكما قضائيا متنوعا.وتم ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، وضبط 275 قضية مخدرات بحوزة 289 متهمًا 45 متهمًا هاربًا من المراقبة، و28 متهمًا بممارسة البلطجة، ضبط 150 دراجة نارية مخالفة، إعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها.وشملت الحملة، ضبط 14438 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 64 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.